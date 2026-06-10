2026年6月9日、香港メディアの香港01は、製品の栓が突然飛び出す危険があるとして、真空断熱容器メーカー・サーモスが米国を中心にスープジャーなど計1200万点の回収を開始したと報じた。記事は、今回の回収対象がSK3000型およびSK3020型の真空断熱スープジャー2モデルなどであり、圧力解放機構のない密閉栓を使用していると説明。腐敗しやすい食品や飲料を長時間入れておいた場合にガスの発生で内部の圧力が上昇し、ふたを開ける