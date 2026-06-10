「相手の情報をあまり入れたくない」モンテレイでのキャンプ中、そう話していた日本代表・中村敬斗と同じスタンスだったのが、アタッカーの塩貝健人（21歳）だ。「相手の特徴とか入れたくないタイプです。例えばコイツは足速いとか言われたら、それが頭の中に残って、もしかしたらそこで勝負しない恐れもあるので」エゴではなく、もちろんチームとしての対策は必要だと理解している。「チームとしてどう戦うかは入れないといけ