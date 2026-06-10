【写真】黒髪にチェンジした平野紫耀（全3枚）／以前はハイトーンヘア／赤髪だったことも Number_iの平野紫耀が自身のInstagramを更新。ルイ・ヴィトンとユニセフのパートナーシップ10周年記念書籍『REBONDS』への参加を報告した。 ■平野紫耀、ルイ・ヴィトンの世界観で魅せる 平野は「ルイ・ヴィトンとユニセフのパートナーシップ10周年記念書籍『REBONDS』に参加しました。見てねん」とつ