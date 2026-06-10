【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが、6月11日16時より配信開始となる音楽番組『Star Song Special Season3』（Prime Video）の第7回に登場する。 ■「皆さんも一緒にダンスしましょう！」（佐野晶哉） 番組では、“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間をお届け。今回のMCは安東