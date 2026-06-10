【その他の画像・動画等を元記事で観る】 モナキが、ファッションセンターしまむらで展開中のプライベートブランド「超COOL」「COOL」シリーズの着用モデルに就任した。 ■モナキ×しまむらのコラボ商品は、6月17日より受注販売がスタート 「超COOL」「COOL」シリーズは「選べる、見つかる、ひんやり冷感」をコンセプトとした接触冷感に優れた商品。 モナキとのコラボ商品（Tシャツやソック