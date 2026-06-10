【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Blu-ray『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live & 鈴木茂☆大滝詠一を唄う!! Vol.9』が、6月10日にリリース。これを記念して、大滝詠一の盟友・鈴木茂と井上艦によるトークイベントの模様が、YouTubeにて公開された。 ■ふたりしか知らない大滝詠一にまつわる非常に貴重なエピソードも披露 国内外の幅広い世代から熱狂的に支持されている“日本ポップ