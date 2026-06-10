Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。（2026年5月29日現在） ●指数（日本円） ＜日本株＞1ヵ月四半期来年初来 S&P 日本500指数6.30％13.41％17.49％ S&P/TOPIX 1506.26％13.57％17.06％ S&P 日本中