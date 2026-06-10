日経225先物は11時30分時点、前日比670円安の6万4730円（-1.02％）前後で推移。寄り付きは6万4030円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万4525円）を下放れる形で、売りが先行して始まった。直後につけた6万4000円を安値にショートカバーが入り、中盤にかけて6万5090円まで下げ幅を縮めた。その後は6万4400円～6万5000円辺りでの保ち合いを継続している。 ソフトバンクグループ[東証P]が売り気配か