20代の男性巡査長が制限速度を30キロ以上超過して自家用車を運転したとして、道路交通法違反の疑いで書類送検されていたことが分かりました。 書類送検されたのは県北地区の警察署に所属する20代の男性巡査長です。 県警監察課によりますと巡査長は、5月7日午後10時20分頃、佐世保市の一般道で制限速度を30キロ以上上回る時速88キロで自家用車を運転した道路交通法違反の疑いが持たれています。 県警は5月15日付で巡査長を書