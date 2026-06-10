トビラシステムズ [東証Ｓ] が6月10日昼(12:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の経常利益(非連結)は前年同期比5.3％減の4.9億円に減ったが、通期計画の7.9億円に対する進捗率は62.7％に達し、5年平均の52.8％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の経常利益は前年同期比21.8％減の2.9億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実