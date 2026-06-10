10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比710円安の6万4630円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万4681.39円に対しては51.39円安。出来高は3万5855枚となっている。 TOPIX先物期近は3866.5ポイントと前日比26.5ポイント安、現物終値比0.92ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 64630-71