11日（日本時間12日）に開幕するFIFAワールドカップ2026北中米大会。米スポーツ専門局『ESPN』は9日（同10日）、最新のパワーランキングとして上位15チームを発表。日本は15位に入り、優勝争いのダークホースに位置付けられた。1位はスペインで、日本と同じグループFに所属するオランダは8位にランクインした。 ■“ダークホース”の15位 『ESPN』は世界に散らばる記者