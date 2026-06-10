ギタリストの布袋寅泰（64）が9日、自身のインスタグラムを更新。14年間間借りしていた「メトロポリス・スタジオ」からの引っ越しを報告した。【写真】ギターがズラリ！スタジオ退去で布袋寅泰が公開、14年通った貴重な作業室布袋は「渡英から14年間プライベート・スタジオとして間借りしていたメトロポリス・スタジオから引っ越しをした」と、スタジオの思い出を回想。『Come rain Come shine』『Strangers』『Paradox』『Sou