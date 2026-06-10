タクシー運転手の首を切り付け、現金などを奪おうとした罪に問われている男が、初公判で起訴内容を認めました。強盗殺人未遂などの罪で起訴されているのは、広島市西区の無職の男(42)です。起訴状などによると、男は去年1月、安芸郡坂町の路上に停めたタクシーの中で男性運転手の首などを包丁で切りつけ、現金約3万9000円などを奪おうとした罪に問われています。初公判で、被告の男は起訴内容を認めましたが、弁護側は