アイドルグループ・日向坂46の四期生で“かほりん”の愛称で親しまれる藤嶌果歩（19）が8月4日に発売する1st写真集のタイトルが、『果実の歩幅』（集英社）に決定した。また、表紙4種も一挙解禁となった。【表紙一覧】羊姿にプールショットも！さまざまな表情を見せる藤嶌果歩同グループの四期生でも初の写真集となった本作は、アメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまと