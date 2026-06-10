色鮮やかな油絵の世界を楽しめます。 元教師で89歳の画家の個展が大村市で開かれています。 70年前に見たのは冬の装いをした稲佐山。 大村城跡にイキイキと咲くのはハナショウブです。 描いたのは、県展入賞などの実績を持つ元教師で89歳の画家寺崎喜久雄さんです。 7月、90歳を迎えることから卒寿記念として個展を開きました。 （寺崎 喜久雄さん） 「美のまなざしで世界を見て、