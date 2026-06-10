純烈の酒井一圭がプロデュースする4人組グループ・モナキが、ファッションセンターしまむらのプライベートブランド（PB）商品「超COOL」「COOL」シリーズの着用モデルに起用されたことが10日、わかった。あわせてメンバーが爽やかなTシャツを着こなす撮影ビジュアルが公開された。【写真】普段は…“メンバーカラー”のスーツスタイルのモナキ今回、モナキが着用モデルを務める「超COOL」は、接触冷感性能がしまむら基準の2倍