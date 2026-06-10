俳優の原菜乃華とアイドルグループ・ACEesの作間龍斗がW主演を務める映画『ないものねだりの君に光の花束を』（2026年秋公開）の追加キャストが発表され、向井怜衣、吉沢悠、戸田菜穂、眞島秀和の出演が明らかになった。【画像】W主演の原菜乃華、作間龍斗本作は、『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』で知られる人気作家・汐見夏衛による同名小説（角川文庫／KADOKAWA）が原作。『blue』『僕は妹に恋をする』『海を感