シンガー・ソングライターの藤井 風（Fujii Kaze）がきょう10日、「Prema World Tour」アジアスタジアム公演のチケット受付情報を発表した。【画像】不思議な世界…！藤井 風「It’s Alright」MV キービジュアルポスター4点昨年夏に3rd Album『Prema』をリリースし、2026年から2027年にかけては「Prema World Tour」と題したツアーを、アジア6ヶ所ならびにヨーロッパ・北米にて開催する。開催地域により受付情報が異なるため