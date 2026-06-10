愛知県豊田市では、夏の味覚・スイカの出荷が始まりました。丸々と大きく育ったスイカ。豊田市の猿投地区では7軒の農家が育てていて、山田良一さんの畑では、シャリっとした歯ごたえと甘さが特徴の品種「祭ばやし777」の収穫が行われています。今年は冬が寒く小ぶりでしたが、春先の暖かさで大きく育ち、例年通り立派なスイカに仕上がったということです。収穫は7月中旬まで続き、およそ300トンが出荷されます。