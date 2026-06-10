4人組グループ・Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）が、あす11日午後4時配信のPrime Video音楽番組『Star Song Special Season3』に初登場する。スタジオライブで「でこぼこライフ」を披露するほか、関西グループ同士のAmBitious（真弓孟之、永岡蓮王、岡佑吏、山中一輝、井上一太、浦陸斗、大内リオン）とのトークで盛り上がる。【番組カット】かっこいい…！紫のジャケット衣装でパフォーマンスするAmBitious