雑貨および玩具などを手がけるハック（大阪府東大阪市）は、RC（ラジオコントロール、ラジコン）「RCクライムゲッコー」「RCクロスカントリー クライマー」を2026年6月に発売。オフロード感のあるデザイン「RCクロスカントリー クライマー」も同時発売「RCクライムゲッコー」は、壁や床を自由自在に走れる"ラジコンヤモリ"。約20メートルの遠隔操作が可能で、壁に吸着してリアルな動きを楽しめる。暗闇では眼が点灯するギミックを