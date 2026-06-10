歌と1本のアコースティックギターのみで録音された“無修正、無編集”の音源が次々とアニメやドラマのテーマソングに起用され、注目を集める新人シンガー・ソングライターNakamura Hakが、1st CDシングル「ただ美しい呪い」をリリースした。【動画】Nakamura Hak、1st シングルCD「ただ美しい呪い」全曲試聴映像同シングルには、アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマ3曲「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光