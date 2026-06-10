中東情勢の影響で、企業の間で取引されるモノの価格水準を示す5月の企業物価指数が去年から6.3％の上昇となりました。およそ3年ぶりの高い伸び率です。日銀が発表した5月の企業物価指数は、去年の同じ月より6.3％上昇しました。中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰が主な要因で、2023年3月以来、およそ3年ぶりの高い水準です。具体的には、ナフサが80％近い上昇となっていて、その影響で食品トレーなどに使われるポリスチレン、