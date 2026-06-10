今月11日に開幕するサッカーワールドカップで、イラン代表がアメリカで行う3試合それぞれの前日に入国できると、アメリカ政府が見解を示しました。イラン代表がアメリカ国内で行う試合を巡っては、滞在が試合当日だけに制限されるとアメリカから通告を受けたと、イラン側が先週末、発表していました。この問題について、ロイター通信は9日、アメリカの国土安全保障省の報道官が「事実ではない」との声明を出したと報道。報道官は「