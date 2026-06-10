グローバルボーイズグループ・JO1の金城碧海が、きょう10日深夜放送の中京テレビ・日本テレビ系『賞金先渡しクイズ SAVE MONEY #10』（毎週水曜深0：09〜深1：04）に出演する。【集合カット】ゆうちゃみが松丸亮吾に勝利宣言！金城碧海ら挑戦者同番組では、解答席に立った瞬間、参加者に高額賞金が手渡される。数字にまつわるクイズに挑戦し、答えに誤差があるとその分賞金が減っていく。誤差を減らして賞金を守り抜く新感覚