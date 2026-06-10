皇族数を確保する策について、きょう午後、各党の代表者らが話し合う全体会議が開かれ、「立法府の総意」がまとまる見通しです。衆参両院の正副議長は▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案を「いずれも了」とするとりまとめ案を示していて、きょう午後の全体会議で各党の代表者らが協議します。このうち「養子案」については、一部の野党から慎重な声があがっています。立憲民