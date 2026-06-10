グローバルボーイズグループ・JO1の川西拓実が、6月23日発売の雑誌『NAILEX』8月号の表紙を飾る。【写真】微笑ましすぎる…！ド緊張しながらエスコートする豆原一成発売日である6月23日は、川西の27歳の誕生日当日となる。そんな特別なタイミングに合わせ、今回のシューティングテーマは「NEW ME」。中面では全16ページにわたって、登場する。今回特に注目するべきは、新たな“推し活ネイル”として話題を呼びそうな「モール