歌手・タレントの中川翔子さんが6月9日、自身のインスタグラムに複数の写真を添えて近況を報告しました。【写真を見る】【 中川翔子 】大親友からの“お返し”に歓喜双子の次男が“ハマっているもの”も公開中川さんは、小学2年生からの大親友とのエピソードについて「お祝い返しにめちゃくちゃおいしいスイカをくれました嬉しい！」と、写真も添えて報告。大好物がスイカであることを公言している中川さんは、「お兄ちゃん腹巻