元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久が、23日発売の雑誌『NAILEX』8月号 SPECIAL EDITIONの表紙を飾る。【写真】「全部全部最高」大胆な水着姿を公開した田中美久田中は、ネイルを最大限に引き立てるヌーディ＆モードな7つのネイルスタイルに挑戦。自身にとってファッション誌初表紙となる今号では、チャームポイントである印象的な口元や美しいボディラインに思わず目を奪われるカットを多数収録した。肌の質感