先月、夜間に閉店するコンビニを狙い、金庫を盗み出す窃盗事件が相次いでいたことがわかりました。被害は広島、長野、岐阜など全国でも相次いでいて、警察が注意を呼びかけています。被害に遭ったのは、いずれも夜間に閉店するコンビニエンスストアです。店舗や捜査関係者によりますと、広島市内では5月上旬の大型連休中に事件が発生。被害に遭った店舗の一つでは、バールのようなもので、事務所のドアをこじ開けられ、数日分の売