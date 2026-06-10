歌手の龍玄とし（Toshl）が、プロデューサーを務めて主催する大型アニソン祭典『ANISON LEGENDS FES JAPAN』（略称：アニレジェ）の新情報が発表された。龍玄としがコラボする数々のアニソン楽曲が初解禁となり、ゴールデンボンバーと「ムーンライト伝説」、松本梨香と「魂のルフラン」、森口博子と「残酷な天使のテーゼ」などを一緒に歌唱する。【写真】大黒摩季、松本梨香、ゴールデンボンバー！参加アーティスト一覧石川県