けさ大阪の近鉄布施駅で人身事故があり、通学・通勤時間帯の大阪線は一時運転を見合わせ、計約4万5000人に影響があったということです。 近鉄によりますと、10日午前6時26分ごろ、東大阪市の近鉄大阪線布施駅の構内で、大阪上本町行きの上り区間急行の人身事故がありました。 事故の影響で、近鉄は大阪上本町と高安駅の間で一時運転を見合わせ、午前6時50分からJRによる振替輸送が行われました。 午前7時30分に同区間で運転を再