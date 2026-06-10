プロ野球・西武の渡邉勇太朗投手が10日の広島戦先発へ意気込みを見せました。今季開幕投手を務めた右腕はここまで9試合に先発し3勝3敗で防御率2.98。3日阪神戦は7回をわずか被安打2で無失点に抑えるなど、直近3試合連続無失点と好投を続けています。“4試合連続無失点を狙うか？”という報道陣の問いかけには「もちろん」と力強く返答。「マウンドに上がっている限りはホームベースを踏ませない意識で」と、広島打線に立ちはだかる