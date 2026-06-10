タレントの王林さんが6月7日、自身のインスタグラムを更新。「さむかりし頃のおもいでたち」と綴り、20点に及ぶ画像や動画を一挙公開しています。【写真を見る】【 王林 】泡風呂や日光浴まで “プライベートショット” 20枚を一挙公開にファン反響「ほぼ写真集だね」「めっちゃ綺麗になっていくぞ」投稿された画像はまず、アメリカのラッパー、ドージャ・キャットさんのライブを訪れた際の、ヒョウ柄のキャミソールに黒のビスチェ