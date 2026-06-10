俳優・比嘉愛未の、初のエッセイ集『またね。』（講談社）が本日より発売される。きょう新たに解禁となったドラマ性あふれる収録カットに加え、発売に先駆け公開された表紙カットや、本音を綴った帯文を紹介する。【収録カット多数】ノースリーブ姿で…微笑みをみせる比嘉愛未同書は、昨年デビュー20周年を迎えた比嘉が、仕事や恋愛、結婚、年齢、家族、価値観といった多彩なテーマで、これまで明かされてこなかった本音をつづ