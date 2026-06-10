◇MLBドジャース 12−3 パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)ドジャースが7回に一挙10得点をあげるなど、パイレーツに快勝。大谷翔平選手は1安打2打点の活躍でした。相手は昨季のサイ・ヤング賞投手であるポール・スキーンズ投手が先発。初回に2点を奪われましたが、2回は7番のカイル・タッカー選手が犠牲フライ、6回はマックス・マンシー選手がバウンドが変わるラッキーなセカンドへの強襲タイムリーヒットで、2点目を奪いまし