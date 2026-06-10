きのうクマ1頭が捕獲された宇都宮市では、捕獲以降、新たなクマの目撃情報は寄せられていませんが、市は別のクマが出没する可能性も否定できないとして警戒を続けています。クマの目撃が相次いでいる宇都宮市では、きのう住宅の敷地でクマ1頭が捕獲されましたが、市は別のクマが出没する可能性を否定できないことから、きょうも警戒を続けています。警察によりますと、きのうクマが捕獲されて以降、目撃情報は寄せられていないとい