テレビアニメ『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜』（公式略称：チー付与）が、10月からテレ東系列で放送されることが発表され、ティザービジュアルとティザーPVが公開された。あわせて、山下大輝、Lynn、青山吉能、富田美憂、潘めぐみ、小原好美、岡本