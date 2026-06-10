プロ野球・ロッテの毛利海大投手が10日の中日戦先発へ意気込みを見せました。新人ながら開幕投手を務めた左腕はここまで9試合に先発し、2勝2敗、防御率3.60。直近の3日ヤクルト戦は5回無失点で勝ち負けは付きませんでした。セ・パ交流戦ではここまでビジターでの登板が続き自ら打席にも立ちましたが、3試合目の登板にして初の本拠地マウンド。「ピッチャーですけど打席に立つのも意外と神経を使ったりもあった」と明かし、「ピッチ