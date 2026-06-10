【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスの記者は9日、米当局者の話として、イランがバーレーンとクウェート、ヨルダンの米軍基地に対し、4発以上の弾道ミサイルと複数の無人機を発射したとX（旧ツイッター）に投稿した。