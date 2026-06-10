国民民主党は、国旗損壊罪を創設する法案について与党側に修正協議を求める方針を決めました。国民民主党は10日の会合で、国旗損壊罪を創設する法案について自民党の担当者から説明を受けました。国旗損壊罪をめぐっては、これまで国民民主党の玉木代表は「法技術論がてんでなってない」などと厳しく批判していて、きょうの会合でも出席者から「見直しが必要」だとの意見が出たということです。国民民主党玉木雄一郎 代表「