東京メトロ東西線・葛西駅周辺で従業員に違法な客引きをさせたとして、葛西署は１０日、東京都江戸川区東葛西のキャバクラ店「ｃｌｕｂＣＨＩＣＫ」経営者の男（６９）（江戸川区）を風営法違反（客引き）容疑で東京地検に書類送検した。捜査関係者によると、男は５月１３日夜、葛西駅近くの同区東葛西の歩道で、店の従業員に「キャバクラのご利用ないですか」などと通行人への客引きをさせた疑い。調べに「店の方針で、売り