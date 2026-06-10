女優の當真あみ（19）が9日、自身のインスタグラムを更新。仲良し女優との休日のツーショットを公開した。現在舞台「ハムレット」に出演中の當真。「本日、休演日。という事で、東京公演千秋楽後のお休みの日に莉菜ちゃんと会う事が出来たのでその写真を」と、女優の嵐莉菜と顔寄せツーショットを披露した。「舞台も見に来てくれていてそのお話もしたりして、幸せな時間を過ごしました!ありがとう莉菜ちゃん」と記した。「