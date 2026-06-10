北海道を拠点とするユーチューバー葉田ルコが10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。23年に北海道で遭遇したヒグマに“餌付け”をしたとして批判された件をめぐる裁判で勝訴したと報告した。問題となったのは23年5月に公開された動画。未確認生物を探す企画などを行っている葉田は森の中でデリバリーのピザなどを食べながら視聴者の質問に答えていたが、その最中にヒグマの親子が出現したためすぐにスタッフとともに避難。離れ