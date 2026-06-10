6月9日までに、モデルでタレントの藤田ニコルがInstagramを更新。ベビーカーデビューしたことを報告したが、披露した高級ベビーカーに驚きが広がっている。「藤田さんは、2023年に俳優の稲葉友さんとの結婚を発表しました。その後もタレント活動を続けていましたが、2026年5月、第1子となる女の子が誕生したことを報告しています。産後はマイペースにSNSを更新し、育児の様子を披露しています」（芸能プロ関係者）今回の投稿で