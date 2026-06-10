何か言いたげに鳴く子猫が可愛すぎると話題です。投稿には「ぬいぐるみみたいに可愛い！」「とても愛らしい子猫」等のコメントが、国内・海外から寄せられ1.4万回以上再生されているようです。 【動画：部屋を探検する赤ちゃんネコ→何か言いたげに見つめてきて…反則級に可愛い『アピールの方法』】 可愛いアピール YouTubeチャンネル「Tiny Kitten」に投稿されたのは、マンチカンの子猫の可愛い姿です。部屋