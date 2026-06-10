渋野日向子が自身のインスタグラムに投稿米女子ゴルフのメジャー第2戦・全米女子オープン（OP）は7日（日本時間8日）まで行われた。17位だった渋野日向子（サントリー）は自身のインスタグラムを更新。憧れの存在とのラウンドを振り返っている。渋野はインスタグラムに「いつもどんな時もご声援ありがとうございます」とつづって、全米女子OPでの思い出の写真を投稿。元世界ランク1位で米メジャー5勝の37歳ヤニ・ツェン（台湾