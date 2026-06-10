白髪を隠す一般的な白髪染めは、こまめなメンテナンスに疲れてしまうことも。ハイライトで白髪をぼかす方法に変えれば、根元が伸びても境目が目立ちにくくなりリタッチの頻度を減らせます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、若見えもシャレ見えも狙えるヘアスタイルをご紹介。 外ハネで楽しむくびれボブ ブリーチだけで白髪ぼかしハイライトを施すことで、やりすぎ感のないラフな雰囲気に仕上がった