窓の外を覗く愛猫の後ろ姿を見た飼い主さん。その姿があまりにも人間すぎると思わず撮影したところ、その光景がSNSで大きな話題に！投稿は記事執筆時点で85万回以上も再生され、「なんかジブリ化して欲しいくらい可愛い猫ちゃん」「となりに並んでのんびり過ごしたい」などの声が寄せられました！ 【動画：『窓の外を眺める猫』を見たら…あまりにも人間すぎる『まさかの光景』】 窓の外を眺める猫の後ろ姿が… TikTokアカ